Tahran'da seyir halindeki askeri araçta yangın - Son Dakika
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Tahran'da seyir halindeki askeri araçta yangın

20.05.2022 19:01
Tahran'da seyir halindeki askeri araçta yangın

İran'ın başkenti Tahran'da askeri teçhizat taşıyan seyir halindeki bir araç alev aldı.

İran'ın başkenti Tahran'da askeri teçhizat taşıyan seyir halindeki bir araç alev aldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, öğleden sonra Tahran'a bağlı Veramin ilçesinde seyir halindeki bir askeri araçta yangın çıktı.

Paylaşılan görüntülerde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu aracın tamamen kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı Muhsin Nayibi, askeri teçhizat taşıyan aracın trafik kazası geçirdiğini ve teknik aksaklık sebebiyle aracın alev aldığını söyledi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaşan İranlı yetkili, "sabotaj" ihtimalinin de olmadığını açıkladı.

Nayibi, olayla ilgili detaylı bilgilendirmenin askeri yetkililer tarafından yapılacağını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tahran'da seyir halindeki askeri araçta yangın - Son Dakika


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