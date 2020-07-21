Tahran'da sosyal mesafe kısıtlamaları yeniden başlatıldı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da artan korona virüs vak'aları ve can kayıpları nedeniyle sosyal mesafe kısıtlamaları tekrar hayata geçirildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında başkent Tahran'da risk grubuna giren iş yerlerine bir hafta yasak getirildi. Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, korona virüs ile etkin mücadele edebilmek için kalabalık ve riskli iş yerlerinin bir hafta yasak olacağını duyurdu. Sosyal mesafe kısıtlamalarının başlatıldığı Tahran'da kafeler, kahvehaneler, spor ve güzellik salonları, kuaförler, dini ve kültürel merkezler, kapalı yüzme havuzları, sinemalar ve eğlence merkezleri bir hafta süreyle kapalı olacak.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Saadat Lari, yasak kapsamında 17 Temmuz tarihine kadar ülke genelinde 50 bin 238 iş yerinin denetlendiğini ve aralarından 8 bin 146 iş yerine cezai işlem uygulandığını açıkladı. Başkent Tahran'da ise bin 265 iş yeri denetlenirken, 481'i hakkında cezai işlem uygulandı.

Tahran Valisi Bendpey, alınan önlemler sonrası korona virüs vak'alarında azalma görülmemesi halinde yasakların uzatılacağını açıklamıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)