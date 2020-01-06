Tahran'da Süleymani için cenaze töreni - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tahran'da Süleymani için cenaze töreni - Son Dakika

Tahran'da Süleymani için cenaze töreni

7 saat önce

ABD'nin operasyonunda öldürülen General Kasım Süleymani için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.

Tahran'da Süleymani için cenaze töreni, System.String[]

ABD'nin operasyonunda öldürülen General Kasım Süleymani için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.


ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesinde düzenlenen cenaze töreninde cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına İranlı üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra binlerce İranlı katıldı. Cenaze namazını kıldıktan sonra cenazeyi omuzlarında taşıyan kalabalık, "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.


Süleymani'nin cenazesi daha sonra Kum kentine götürülecek ve oradan Kirman kentine götürülerek toprağa verilecek. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı
ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
17:48 Almanya'da polise bıçakla saldıran Türk öldürüldü - Son Dakika Haber
17:46 Mehmetçik Tel Abyad'da hasta çocuğu ziyaret etti - Son Dakika Haber
17:39 Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor? - Son Dakika Haber
17:37 Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile telefonda görüştü - Son Dakika Haber
17:36 Yola kaya düştü - Son Dakika Haber
17:18 Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı - Son Dakika Haber
17:04 ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:50:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahran'da Süleymani için cenaze töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]