Tahran'da "Süper Ay" görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

- Tahran'da "Süper Ay" görsel şölen oluşturdu

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da "Süper Ay" görsel şölen oluşturdu.

"Supermoon" olarak adlandırılan ve ayın normalden daha büyük ve parlak görünmesi anlamına gelen "Süper Ay" İran'ın başkenti Tahran semalarında göründü. Tahran semalarında görünen Süper Ay, Tahranlılara adeta görsel şölen oluşturdu. Ayın Dünyaya en yakın konuma geldiği ve ortalama bir dolunay görüntüsünden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15'e kadar daha parlak bir şekilde görülmesi "Süper Ay" olarak adlandırılmaktadır.

Genellikle çileklerin toplanmaya hazır olduğu zamanlarda meydana geldiği düşünülen doğa olayı, Kızılderili kabileler tarafından "Çilek Ay" olarak da adlandırıldığı biliniyor.