Tahran'da tüp gaz patlamasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'daki bir binanın altında bulunan 30 tüp gazın patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, yerel medyaya yaptığı açıklamada, akşam Sabalan Caddesi'nde bulunan bir binanın alt katındaki 30 tüp gazın patladığını ifade etti.

Olayda can kaybının yaşanmadığını belirten Meleki, yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İran'da son haftalarda meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman ve park yangınları, dışarıdan ülkeye saldırı olduğu iddialarına yol açıyor. Son olarak geçen hafta İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen olayın nedenine ilişkin İranlı yetkililerin şu ana kadar açıklama yapmaması, olayda İsrail'in parmağının bulunduğu iddialarına neden olmuştu.