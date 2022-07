Ukrayna'dan tahıl koridoru için İstanbul'da 4'lü zirve

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr Ilyichev, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerinin yarın İstanbul'da tahıl koridoru için görüşme yapacağını duyurdu.

Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında Ukrayna'nın, Karadeniz limanlarında bunan birçok yük gemisi çıkış yapamadı. Ukrayna tahılının sevkiyatında yaşanan aksaklıklar nedeniyle küresel gıda krizinin zirveye ulaşması sonrasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in de (BM) katılımıyla taraflar sorunun çözümü için bir araya geliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr Ilyichev tarafların yarın İstanbul'da konuyu ele alacaklarını belirterek, "Toplantıya Ukraynalı ve BM temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Rus tarafı tahıl ihracatı için yabancı ticari gemilerin seferlerinin sağlanmasına yardımcı olma isteğini her platformda defalarca dile getirdi. Rus ordusu, Karadeniz ve Azak Denizi'nden bu amaçlar için özel olarak koridorları günlük olarak duyuruyor. Silah kaçakçılığını önlemek için gemilerin kontrol ve teftiş edilmesinin yanı sıra Kiev'in provokasyonları engellemesi, bizim için uzlaşılabilir koşullar olmaya devam ediyor" dedi.

ERDOĞAN, PUTİN VE REİSİ, TAHRAN'DA BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da üçlü görüşme yapacağını duyurdu. Zirvenin detaylarına ilişkin açıklama yapan Peskov, "Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün, Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak. Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere Suriye'ye istikrar getirilmesi süreci çerçevesinde" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)