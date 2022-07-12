Ukrayna'dan tahıl koridoru için İstanbul'da 4'lü zirve - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan tahıl koridoru için İstanbul'da 4'lü zirve

12.07.2022 12:37
Ukrayna'dan tahıl koridoru için İstanbul'da 4'lü zirve

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr Ilyichev, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerinin yarın İstanbul'da tahıl koridoru için görüşme yapacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr Ilyichev, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerinin yarın İstanbul'da tahıl koridoru için görüşme yapacağını duyurdu.

Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında Ukrayna'nın, Karadeniz limanlarında bunan birçok yük gemisi çıkış yapamadı. Ukrayna tahılının sevkiyatında yaşanan aksaklıklar nedeniyle küresel gıda krizinin zirveye ulaşması sonrasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in de (BM) katılımıyla taraflar sorunun çözümü için bir araya geliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr Ilyichev tarafların yarın İstanbul'da konuyu ele alacaklarını belirterek, "Toplantıya Ukraynalı ve BM temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Rus tarafı tahıl ihracatı için yabancı ticari gemilerin seferlerinin sağlanmasına yardımcı olma isteğini her platformda defalarca dile getirdi. Rus ordusu, Karadeniz ve Azak Denizi'nden bu amaçlar için özel olarak koridorları günlük olarak duyuruyor. Silah kaçakçılığını önlemek için gemilerin kontrol ve teftiş edilmesinin yanı sıra Kiev'in provokasyonları engellemesi, bizim için uzlaşılabilir koşullar olmaya devam ediyor" dedi.

ERDOĞAN, PUTİN VE REİSİ, TAHRAN'DA BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da üçlü görüşme yapacağını duyurdu. Zirvenin detaylarına ilişkin açıklama yapan Peskov, "Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün, Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak. Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere Suriye'ye istikrar getirilmesi süreci çerçevesinde" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500
Türkiye'nin diplomaside tarih yazıyor! Dünyanın gözü tahıl koridoru için İstanbul'a çevrildi Türkiye'nin diplomaside tarih yazıyor! Dünyanın gözü tahıl koridoru için İstanbul'a çevrildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar...
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahıl koridoru için İstanbul'da 4'lü zirve - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:05 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in oynadığı roman havası gündem oldu! 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı dikkat çekti
15:04 Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı
15:02 İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor
14:57 Kastamonu'da bayram ziyaretine giden öğretmen 6.kattan düşerek can verdi
14:56 İngilizler 2022'nin en iyi şehirlerini seçti! Türkiye'den sadece bir il kendisine 50. sırada yer bulabildi
14:40 Park halindeki aracının hasar aldığını gören vatandaş, 10 TL ve bir de not bulunca şaştı kaldı: İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın
14:37 Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez
14:32 Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir
14:29 Brezilya'da kan dondura olay! Narkoz verdiği hamile kadına tecavüz eden doktor tutuklandı
14:25 Diyarbakır'da hayvan cinayeti! Kedileri öldürüp kale ağlarına astılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 15:20:12. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahıl koridoru için İstanbul'da 4'lü zirve - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement