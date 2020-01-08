Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait 180 yolculu uçak kalkışından kısa süre sonra düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait 180 yolculu uçak kalkışından kısa süre sonra düştü - Son Dakika

Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait 180 yolculu uçak kalkışından kısa süre sonra düştü

6 saat önce

Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait 180 yolculu uçak kalkışından kısa süre sonra düştü.

Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait 180 yolculu uçak kalkışından kısa süre sonra düştü, System.String[]

Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait 180 yolculu uçak kalkışından kısa süre sonra düştü - TAHRAN

Ukrayna, Tahran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:52 Kaynak: İHA
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