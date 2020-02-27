Tahran'da yarın cuma namazı kılınmayacak - Son Dakika

Tahran Cuma Namazları Düzenleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi'nin bu hafta başkentte cuma namazı kılınmaması kararı aldığı belirtildi.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakasının yayılmasını engellemek amacıyla salgının yoğun olduğu yerlerde cuma namazlarının kılınmayacağını ifade etmişti.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu, dün yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının 139'a yükseldiğini duyurmuştu.
Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandığı duyurdu. Aynı zamanda Kum Milletvekilli olan Zünnur, yayınladığı video kaydında yapılan testlerinin pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu ifade etti.
Zünnur, virüsün yayılmakta olduğunu ancak endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayarak koronavirüsü yeneceklerini kaydetti.