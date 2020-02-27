Tahran'da yarın cuma namazı kılınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahran'da yarın cuma namazı kılınmayacak - Son Dakika

Tahran'da yarın cuma namazı kılınmayacak

15 dakika önce

Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle ölü sayısının en yüksek olduğu İran''ın başkenti Tahran'da, virüs salgını nedeniyle yarın cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

Tahran'da yarın cuma namazı kılınmayacak, System.String[]

Tahran Cuma Namazları Düzenleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi'nin bu hafta başkentte cuma namazı kılınmaması kararı aldığı belirtildi.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMAMASI İÇİN CUMA KILINMAYACAK

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakasının yayılmasını engellemek amacıyla salgının yoğun olduğu yerlerde cuma namazlarının kılınmayacağını ifade etmişti.

ÖLÜ SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu, dün yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının 139'a yükseldiğini duyurmuştu.

İRANLI BİR YETKİLİ DAHA VİRÜSE YAKALANDI

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandığı duyurdu. Aynı zamanda Kum Milletvekilli olan Zünnur, yayınladığı video kaydında yapılan testlerinin pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu ifade etti.

Zünnur, virüsün yayılmakta olduğunu ancak endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayarak koronavirüsü yeneceklerini kaydetti.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse hazırlıklı mısınız?
İmamoğlu'ndan İstanbullulara ulaşım müjdesi: Gece vapuru seferleri başlıyor İrem Derici, koronavirüsün sıçradığı Irak'taki konserini iptal etmedi İran uyruklu tır şoförü korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 17:29:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahran'da yarın cuma namazı kılınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]