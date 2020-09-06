Tahran'da yaşlıların yarısından fazlası yeterli beslenemiyor - Son Dakika

Tahran'da yaşlıların yarısından fazlası yeterli beslenemiyor

İran'ın başkenti Tahran'da yaşlıların yüzde 62'sinin yeteri kadar beslenemediği belirtildi.

Tahran'da yaşlıların yarısından fazlası yeterli beslenemiyor, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da yaşlıların yüzde 62'sinin yeteri kadar beslenemediği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Sosyal Refah ve Rehabilitasyon Bilimleri Üniversitesi öğretim üyelerinden Mina İkrari ve Seyyid Hüseyin Muhakkik Kemal tarafından yapılan araştırmada, başkent Tahran'daki yaşlıların yüzde 62'sinin yetersiz beslendiği tespit edildi.

Başkent Tahran'ın 22 bölgesinde, 60 yaş üstü 344 kişi ile yapılan ankete göre, kentteki yaşlıların yüzde 24'ü düşük dereceli, yüzde 23'ü orta dereceli ve yüzde 15'i yüksek oranda yetersiz besleniyor. Araştırma, ankete katılan yaşlıların sadece yüzde 38'inin yeterli beslendiğini ortaya koydu.

Yaşlı erkelerin kadınlara oranla daha kötü beslendikleri belirtilen araştırmada, söz konusu oranların; gelir seviyesi, fiziksel sağlık ve sosyal sınıf farkı gibi etkenlere göre değişiklik arzettiği kaydedildi.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 15:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tahran'da yaşlıların yarısından fazlası yeterli beslenemiyor - Son Dakika

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