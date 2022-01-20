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Tahran'da yaygınlaşan eski ve bakımsız motosikletler hava kirliliğine yol açıyor - Son Dakika

Tahran'da yaygınlaşan eski ve bakımsız motosikletler hava kirliliğine yol açıyor

20.01.2022 15:10
Tahran'da yaygınlaşan eski ve bakımsız motosikletler hava kirliliğine yol açıyor

İran'ın başkenti Tahran'da trafik planlaması nedeniyle motosikletlerin yaygın kullanımı başkentlilerin kış aylarındaki kabusu hava kirliliğinin artmasına neden oluyor.

İran'ın başkenti Tahran'da trafik planlaması nedeniyle motosikletlerin yaygın kullanımı başkentlilerin kış aylarındaki kabusu hava kirliliğinin artmasına neden oluyor.

Tahran'daki trafik yoğunluğu nedeniyle ana caddelere giriş özel uygulamaya tabi. Ücret ödemeden ana caddelere giren araçlara 80 bin tümen (40 TL) ceza kesiliyor.

Uygulama özellikle işe gidiş-dönüş saatlerinde kilitlenen trafiği rahatlatmak amacıyla hayata geçirildi. Ancak öte yandan başka bir sorun doğurdu. Tahran caddelerinde ücrete tabi olmayan motosiklet kullanımı çok yaygınlaştı.

Eski ve gerekli bakımı yapılmayan motosikletler ise başkentte görüntü, gürültü ve hava kirliliğine yol açıyor.

AA muhabirine konuşan Tahranlı motosiklet kullanıcıları yoğun trafik nedeniyle bu vasıtayı tercih ettiklerini belirtirken, diğer vatandaşlar motosikletlerin yol açtığı hava ve gürültü kirliliğinden şikayetçi.

Trafikte motosiklet sayısının artmasıyla yeni sorunlar ortaya çıkıyor

Tahranlı Yahya Abidini motosikletlerin yoğunluğu nedeniyle şehirde kirliliğin arttığını ve yolda yürümekte zorlandıklarını söyledi.

Abidini, "Şimdi motosiklet burada birine çarptı. Kimse kurallara uymuyor, sağdan soldan bir anda çıkabiliyorlar önünüze. Yolda karşıya geçerken hem sağıma hem de soluma bakmak zorundayım, nereden çıkacağı belli olmuyor. Buna bir düzenleme getirilmeli. Motosikletler için bir çözüm bulunmalı." diye konuştu.

Tahranlı Ali Hasanzade de trafik planlamasının cezaya tabi olmayan motosiklet kullanımını yaygınlaştırmasından şikayet etti.

Hasanzade, "Gün içinde ana caddelere gidebilmek için ya ceza ödemeyi göze alacağız ya da ücretini ödeyip gideceğiz. O nedenle biz de yasağın sona erdiği saatleri bekleyip öyle gidiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Motosiklet kullanıcıları da hava kirliliğine yol açtıklarını kabul ediyor

Tahran'da kuryelik yapan Hüseyin Fatımi, yasak kapsamına alınmaması nedeniyle motosikleti tercih ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Eski motosikletler hava kirliliğine neden oluyor fakat bakımı yapılmışsa ve yeniyse böyle bir sorun olmuyor. Araç olunca trafik ücreti ödemem gerekiyor, motosikletle ilgili böyle bir sorun yok."

Pazarda esnaflık yapan ve işe motosikletiyle gidip gelen Ali Tevekkuli de motosiklet kullanımının trafiği rahatlattığını savundu.

Tevekkuli, "Bence bu uygulama daha da genişletilmelidir. Motosikletle gidiş geliş daha rahat olduğu için onu kullanıyorum. Otomobilim de var ancak buralara araçla girip çıkmak çok zahmetli, o yüzden motosiklet kullanıyorum." diye konuştu.

Tahran'da taksicilik yapan Kerim Mevlayi ise, insanların işlerine zamanına ulaşabilmesi için trafik planlamasının gerekli olduğunu belirterek, "Böyle bir uygulama olmasa kimse işine zamanında yetişemez. Planlamanın uygulanmadığı bazı caddelerde trafik tıkanıyor ve felç oluyor." dedi.

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Motosiklet, Tragger, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tahran'da yaygınlaşan eski ve bakımsız motosikletler hava kirliliğine yol açıyor - Son Dakika
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