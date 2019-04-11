Tahran'da Zincirleme Kaza: 7 Ölü, 14 Yaralı
1 saat önce
– İran'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:06 Kaynak: DHA
– İran
'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken; 14 kişi de yaralandı.
Yerel medya, İran'ın başkenti Tahran
'a 20 kilometre mesafede, Save şehrine giden bir otoyolda zincirleme kazanın meydana geldiğini duyurdu. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği; 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
AK Parti'yi Sarsan Kaza! Başkan ve Eşi Hastaneye Kaldırıldı
Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada
Okulda Camdan Atlayarak İntihar Eden Genç Kız Hayatını Kaybetti
Sudan'da Darbe! Ordu Yönetime El Koydu, Devlet Başkanı Görevi Bıraktı