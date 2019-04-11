Son Dakika Haberleri: Tahran'da Zincirleme Kaza: 7 Ölü, 14 Yaralı

Tahran'da Zincirleme Kaza: 7 Ölü, 14 Yaralı

1 saat önce

– İran'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi.

Tahran'da Zincirleme Kaza: 7 Ölü, 14 Yaralı, System.String[]
İran'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken; 14 kişi de yaralandı.

Yerel medya, İran'ın başkenti Tahran'a 20 kilometre mesafede, Save şehrine giden bir otoyolda zincirleme kazanın meydana geldiğini duyurdu. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği; 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:21 Kaynak: DHA
İran, Tahran, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'yi Sarsan Kaza! Başkan ve Eşi Hastaneye Kaldırıldı Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada Okulda Camdan Atlayarak İntihar Eden Genç Kız Hayatını Kaybetti Sudan'da Darbe! Ordu Yönetime El Koydu, Devlet Başkanı Görevi Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:48:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahran'da Zincirleme Kaza: 7 Ölü, 14 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]