Tahran'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 polisin yaralandığı açıklandı - Son Dakika
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Tahran'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 polisin yaralandığı açıklandı

28.05.2022 11:35
Tahran'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 polisin yaralandığı açıklandı

İran'ın başkenti Tahran'daki silahlı saldırıda yaralanan polis sayısının 4 olduğu bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'daki silahlı saldırıda yaralanan polis sayısının 4 olduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tahran Başsavcısı Ali Salihi, Talekani Caddesi'ndeki Şehit ve Gaziler Vakfı önündeki silahlı saldırıda 4 polis memurunun yaralandığını söyledi.

Olayın terör boyutu olmadığını belirten Salihi, saldırganın dün Şehriyar ilçesinde mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle 4 kişiyi öldürerek kaçtığını aktardı.

Salihi, "Bu kişi bu sabah Talekani Caddesi yakınında görüldü ve olay yerinde bulunan görevliler tarafından teşhis edildi. Katil, memurları görür görmez tabanca ile memurlara ve vatandaşlara ateş açtı." dedi.

Olayın terör boyutu olmadığını aktaran Salihi, daha önce 2 olarak açıklanan yaralı polislerin sayısının da 4 olduğunu duyurdu.

Salihi, hastaneye kaldırılan polislerin durumuna ilişkin bilgi vermezken, saldırganın yakalandığını aktardı.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi de ülke medyasında yer alan, olayın bir gösteri sırasında meydana geldiğine dair haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, "Bugün Şehit Vakfı önünde miting yapılmadı." ifadelerini kullandı.

İran medyası, sabah saatlerinde Şehit ve Gaziler Vakfı önünde toplanan kalabalığa ve polislere ateş açıldığını, saldırıda iki polis memurunun bacak ve yüzlerine isabet eden kurşunlarla yaralandığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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