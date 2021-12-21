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Tahran'daki dünyanın en küçük çay ocağı asırlık geleneği sürdürüyor - Son Dakika

Tahran'daki dünyanın en küçük çay ocağı asırlık geleneği sürdürüyor

21.12.2021 09:54

İran'ın milli kültür mirası listesine dünyanın en küçük çay ocağı olarak eklenen 'Hacı Ali Derviş' çay ocağı asırlık geleneği sürdürüyor.

İran'ın milli kültür mirası listesine dünyanın en küçük çay ocağı olarak eklenen 'Hacı Ali Derviş' çay ocağı asırlık geleneği sürdürüyor.

İran'ın başkenti Tahran'ın tarihi büyük pazarında bulunan ve dünyanın en küçük çay ocağı olarak bilinen 'Hacı Ali Derviş' çay ocağı turistlerin ilgisini çekiyor. İran'ın milli kültür mirası listesinde yer alan ve 103 yıllık bir tarihe sahip çay ocağı, son 70 yıldır Hacı Kazım Derviş tarafından işletiliyor. Derviş, 1918 yılında iki metrekareden küçük bir alanda babası Hacı Ali Derviş tarafından açılan çay ocağında, asırlık geleneği sürdürmeye çalışıyor.

Müşterilere mütevazi bir hizmetin sunulduğu çay ocağında safran, kakule, tarçın ve nane gibi onlarca çeşit çay yapılıyor. Derviş, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen çay ocağına gelen müşterilerine üzerinde babasının adı yazılı olan hatıra paraları veriyor. Turistler ise oldukça ilgi çekici buldukları çay ocağının fotoğraflarını çekip, çay çeşitlerini deniyor. Çay ocağının bir şubesini de Türkiye'de açmak istediğini belirten Hacı Kazım Derviş, işini severek yaptığını ifade ederek, "Burası 103 yıllık bir geçmişe sahip, 1918 yılında açıldı. Dünyanın en küçük çay ocağı olarak İran'ın Milli Kültür Mirası listesinde kayıtlı. Eğer imkanım olursa Türkiye'de de çayhanemin bir şubesini açmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Korona virüs salgınından olumsuz etkilendiklerini belirten Hacı Kazım Derviş, "Korona virüs döneminde çay bardaklarımızı değiştirdik. Bu bardaklar sağlığa zararlı değil ve sıcak suya dayanıklı. Sağlık protokolleri nedeniyle müşterilere kesme şeker yerine nebat veriyoruz ve böylelikle kimse elini sürmemiş oluyor. Bizimde korona virüs ile mücadelede elimizden gelen bu" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

Tahran'daki dünyanın en küçük çay ocağı asırlık geleneği sürdürüyor
Tahran'daki dünyanın en küçük çay ocağı asırlık geleneği sürdürüyor
Tahran'daki dünyanın en küçük çay ocağı asırlık geleneği sürdürüyor
Tahran'daki dünyanın en küçük çay ocağı asırlık geleneği sürdürüyor

Tahran, Milli, İran, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tahran'daki dünyanın en küçük çay ocağı asırlık geleneği sürdürüyor - Son Dakika


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