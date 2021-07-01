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Tahran'daki elektrik kesintileri fabrikaların yarım gün çalışmasına neden oluyor - Son Dakika

Tahran'daki elektrik kesintileri fabrikaların yarım gün çalışmasına neden oluyor

01.07.2021 15:51
Tahran'daki elektrik kesintileri fabrikaların yarım gün çalışmasına neden oluyor, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, son bir aydır İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan elektrik kesintilerinin üretici firmaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, son bir aydır İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan elektrik kesintilerinin üretici firmaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Başkent Tahran'ın batısındaki Peyam Havaalanı Özel Ekonomi Bölgesi'nde PVC ve kapı profilleri üreten bir fabrikanın ortaklarından Çayabatmaz, başkentte yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çayabatmaz, "Tahran'daki elektrik kesintileri sanayici ve yatırımcıyı çok olumsuz etkiliyor. Sürekli elektriğin kesildiği bir yerde üretim yapamazsınız. Yabancı yatırımcı şu an çok sıkıntı çekiyor. İran yönetiminin bırakın yabancıyı cezbetmesini, ülkede üretime devam etmek bile büyük maliyete neden oluyor. Bu sorun bir an önce çözülmeli." dedi.

"Fabrikalar yarım gün çalışıyor"

Elektrik kesildiği an işletmeler için iki büyük zararın ortaya çıktığını belirten Çayabatmaz, şunları söyledi:

"Bu zararlardan birincisi, elektronik makinaların zarar görmesi, ikincisi de çeşitli zararlara neden olan iş ve üretimin durması. İdari personel fabrikada duramaz hale geliyor. Mesela elektrik, saat 13.00'de kesiliyor, 17.00'de geliyor ve personel evine gidiyor. Fabrikalar yarım gün çalışıyor. Bu durum çok büyük iş, verimlilik ve sermaye kaybına neden oluyor."

İran'da şu an son yılların en sıcak yazının yaşandığını aktaran Çayabatmaz, Tahran'da bugünlerde hava sıcaklığının 40 derece civarında seyrettiğini belirtti.

Çayabatmaz, "İnsanlar yoğun bir şekilde klimalarını çalıştırıyor. Buradaki evlerde, 'kuler' adı verilen ve elektrik sarfiyatı yüksek, eski model klimalar kullanılıyor. İnsanlar bu günlerde yoğun bir şekilde bu klimaları çalıştırıyor." dedi.

Elektrik kesintilerinin öncelikle sanayi bölgelerinde yaşandığına işaret eden Çayabatmaz, "Her gün 2 ila 4 saat işletmemizin elektriği kesiliyor. Evlerde de bölgeden bölgeye değişmek kaydıyla, bazen her gün bazen iki veya üç günde bir, 1 ila 4 saat elektrik kesiliyor." ifadelerini kullandı.

Yaşanan elektrik kesintilerinin sanayi bölgeleri dışında evlerde de zarara neden olduğunu dile getiren Çayabatmaz, söz konusu durum nedeniyle buzdolabı ve elektronik eşyaların bozulduğunu söyledi. Çayabatmaz ayrıca yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve evlerinde solunum desteği için ventilatör kullanan bazı hastaların da kesintiler nedeniyle hayatını kaybettiğinin bilindiğini aktardı.

"Ekonomik kriz ve yaptırımlar nedeniyle jeneratör tedarik etmek güç"

Sorunun bir an önce çözülmesi için radikal adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Çayabatmaz, elektrik altyapı çalışmaları yapan bir çok yabancı firmanın ABD yaptırımları nedeniyle projelerini yarım bırakıp ülkeyi terk ettiğini belirtti.

Çayabatmaz, şunları kaydetti:

"İnsanlar, jeneratörlerle tedbirlerini almaya çalışıyor ama ülkede uzun yıllardır böylesi elektrik kesintileri yaşanmadığı için jeneratör bulmak zorlaştı ve fiyatları 3 kat artmış durumda. Fabrika ve büyük iş yerlerinin de ekonomik kriz ve yaptırımlar nedeniyle jeneratör tedarik etmeleri oldukça güç."

Jeneratör, Tahran, Fatih, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tahran'daki elektrik kesintileri fabrikaların yarım gün çalışmasına neden oluyor - Son Dakika


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