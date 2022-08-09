İran'da Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika
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İran'da Filistin'e destek gösterisi

09.08.2022 23:30
İran'da Filistin'e destek gösterisi

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan göstericiler Kuran-ı Kerim okunması Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı resim ve pankartlar taşınması İsrail karşıtı sloganlar atılması İran Devrim Muhafızları Genel Komuıtan Vekili Ali Fedevi'nin konuşması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da...

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan göstericiler

Kuran-ı Kerim okunması

Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı resim ve pankartlar taşınması

İsrail karşıtı sloganlar atılması

İran Devrim Muhafızları Genel Komuıtan Vekili Ali Fedevi'nin konuşması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteride İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. İsrail karşıtı sloganların atıldığı gösteride İran Devrim Muhafızları Genel Komuıtan Vekili Ali Fedevi konuşma yaptı.

YORUMLAR
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Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Nahhale: 'İsrail anlaşmaya uymazsa yeniden savaşacağız' Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Nahhale: 'İsrail anlaşmaya uymazsa yeniden savaşacağız'
Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Filistin, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika
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