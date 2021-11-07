Tahran'daki kelebek müzesinde 60 ülkeden 3 binden fazla böcek türü yer alıyor - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da açılan kelebek müzesinde yaklaşık 60 ülkeden getirilen 3 binden fazla rengarenk böcek türü yer alıyor.

Tahran'ın batısındaki botanik bahçenin içinde bulunan ve 4 yıl önce açılan kelebek müzesinde ölü hayvanları doldurma ve kurutma sanatı olarak bilinen taksidermi yöntemiyle kurutulan kelebek ve böcekler, güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmeden sergileniyor.

Müze 30 yıllık çalışmaların neticesinde açıldı

Gece ve gündüz uçanlar şeklinde sınıflandırılan kelebeklerin yer aldığı müze, Güney Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinden getirilen böceklerle kurulmuş.

Müzeyi gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, cam vitrinlerin içinde muhafaza edilen kelebek ve böceklerin ana vatanı, özellikleri ve yaşamlarıyla ilgili bilgi sahibi oluyor ve bilmedikleri konularda aydınlanıyor.

Müze Müdürü Ferzane Kazirani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu merkezde yer alan kelebekler ve böceklerin 30 yıllık bilimsel çalışmaların neticesinde bir araya getirildiğini söyledi.

Kazirani, botanik bahçenin içinde 2017 yılına kadar bilimsel müze olarak faaliyet yürüten merkezi, muhtelif ülkelerden satın alınan ya da hediye olarak gönderilen 3 binden fazla böcekle herkesin ziyaret edebileceği müzeye dönüştürdüklerini aktardı.

Müdür Kazirani, böceklerin kurutulması için uygulanan taksidermi yöntemiyle ilgili de şunları anlattı:

"Böcekler avlanma yoluyla toplanıyor ve zehirli bir kavanoza konuluyor. Şişede 2-3 saniye içinde ölen böceklere hiç zaman kaybetmeden iğne vuruluyor. İğne her böcek türünün farklı bir yerine vuruluyor ancak kelebeklerin göğüs kafesine yapılıyor. İğne vurulunca kelebeklerin kanatları açılıyor ve sertleşiyor. Kelebeklerin kanadı nazik olduğu için 1-2 gün içinde şekil alıyor ve bir daha bozulmuyor. Diğer böcekler için ise bu süreç 1-2 hafta devam edebiliyor."

Kelebek müzesi hem çocuklar hem büyükler tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor

Doğal yaşam ve kelebekler üzerine araştırma yapan müzenin sorumlularından Masume Zamani, yapının ülkedeki en büyük kelebek müzesi olduğunu ifade ederek, "Burada yer alan böcekler bilim adamları tarafından incelendi. Müzeyi açmaya karar verdiğimizde elimizdeki kelebeklerin yanı sıra muhtelif ülkelerden böcekleri topladık." diye konuştu.

Müzenin hem çocuklar hem büyükler tarafından ilgiyle ziyaret edildiğini dile getiren Zamani, şöyle konuştu:

"Böcekler üzerine çalışmalar yapan uzmanlar ve bu konuda bilgi almak isteyen öğrenciler de müzenin ziyaretçileri arasında yer alıyor. Araştırmacılar buradaki böcekleri kendi ellerindeki örneklerle kıyaslıyor ve çalışmalarını devam ettiriyorlar. Müzenin böcek ve haşerelerin daha fazla tanınması ve bilinmesi noktasında bir adım olmasını temenni ediyoruz."