Son dakika haber... Tahran'daki patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Başkent Tahran'ın doğusunda Piroozi Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki, yangının istasyonda bulunan benzin tankerinden yakıt boşaltımı sırasında gerçekleştiğini söyleyerek, "Patlamada 1 kişi yaralandı. Ayrıca patlama esnasında benzinlikte hiçbir aracın olmaması büyük bir şans" dedi.

Maleki, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)