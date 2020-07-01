Tahran'daki patlamada 5 kişiye gözaltı - Son Dakika

Tahran'daki patlamada 5 kişiye gözaltı

Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr, Tahran'daki Sina adlı kliniğinde 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr, Tahran'daki Sina adlı kliniğinde 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde yer alan Şeriati Caddesi'ndeki Sina Sağlık Kliniğinde dün akşam şiddetli patlama meydana gelmişti. Sağlık kliniğindeki patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği ifade edilirken, patlama sonucu 19 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi de yaralandı.


Tahran Savcısı El-Kasi Mehr, klinik patlamasına ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirterek, "Patlamanın gerçekleştiği andan itibaren savcılık tarafından uzman ekipler inceleme için olay yerine gönderildi. Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin incelemeler tüm yönleriyle devam ediyor" dedi.


El-Kasi Mehr, Tahran'nın kuzeyindeki sağlık kliniğinde yaşanan patlamaya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Olayda sorumlu oldukları düşünülen 5 kişi gözaltına alındı. Aralarından 1 kişi tutuklandı" dedi. - TAHRAN

Tahran, Ali El, Sina, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:00 Kaynak: İHA

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