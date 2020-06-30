Tahran'daki patlamada ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

Tahran'daki patlamada ölü sayısı 18'e yükseldi

İran'ın başkenti Tahran'da bir klinikte gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada ölü sayısının 18'e ulaştığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da bir klinikte gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada ölü sayısının 18'e ulaştığı bildirildi.

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde bulunan Sina adlı klinikte akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği açıklandı. Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki itfaiyecilerin şu ana kadar olay yerinden 19 kişiyi çıkardığını belirterek, "Maalesef 18 kişi hayatını kaybetti" dedi. Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi ise yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin klinikte meydana gelen gaz kaçağı olduğunu ifade etti.

Tahran Acil Servis Kurumu Başkanı Peyami Saberyan yaralanan 6 kişinin yakınlarda bulunan Tecriş Hastenesi'ne sevk edildiğini duyurmuştu.

(İHA)

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tahran'daki patlamada ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika

00:42 Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu 00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:16 Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:26 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu 13:59 Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1986/87 sezonundaki şampiyonluğun kendilerine verilmesine yönelik başvurusunu reddetti 09:16 Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:07
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar
23:41
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:15
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 06:33:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahran'daki patlamada ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]