İran'ın başkenti Tahran'da, geçen hafta ABD güçlerince öldürülen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi anma töreni düzenlendi.

Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen anma merasimine, İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yanı sıra Irak'tan da Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad ile Maliye Bakanı Fuad Hüseyin katıldı.

Anma merasiminde Haşdi Şabi Başkanı Feyyad bir konuşma yaparken, Süleymani için mersiyeler okundu ve ağıtlar yakıldı.

Bu arada, Hamaney'in törende Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak atanan İsmail Kaani'nin yanına oturtması dikkati çekti.