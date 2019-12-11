Tahran'daki Türk öğretmenler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahran'daki Türk öğretmenler 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Tahran'daki Türk öğretmenler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'daki Türk Okulunda görev yapan öğretmenler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tahran'daki Türk öğretmenler

İran'ın başkenti Tahran'daki Türk Okulunda görev yapan öğretmenler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları öğrencileriyle tek tek inceleyen öğretmenler, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Tahran Türk Okulu Müdürü Eyyup Demir ve Müdür Yardımcısı Özkan Uzun'un tercihi, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Abidjan'da yaşam" başlıklı fotoğrafları oldu.

Öğrencileriyle tercihte bulunan sınıf öğretmeni Mustafa Düzyol ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçti.

Süleyman Alaca, tercihlerini Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarından yana kullandı.

Matematik öğretmeni Metin Duman ise Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına çare arıyor" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Anaokulu öğretmeni Ayşegül Kaplan, minik öğrencileriyle Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" fotoğrafını beğenirken, sınıf öğretmeni Mahmut Yanmaz da "Yüzen bebekler", Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak" ve "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğraflarını tercih etti.

Atilla Yaratıkol ise Burak Akay'ın " Çanakkale'de orman yangını", Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde" ve Ali Atmaca'nın "Hello Brother" fotoğraflarına oy verdi.

Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:38 Kaynak: AA
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