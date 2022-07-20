Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Tahran Uluslararası Konferans Salonu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce giden Putin, yaklaşık bir dakika beklemek zorunda kaldı.
Bu süreçte yanındaki sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gergin olduğu anlar kameraya yansıdı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesiyle gergin havanın dağıldığı görüldü.
Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna'daki tahıl krizi, Suriye'ye olası askeri operasyon ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Tahran'daki zirveye damga vuran kare! Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in gerginliği suratına yansıdı - Son Dakika