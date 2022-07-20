Tahran'daki zirveye damga vuran kare! Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in gerginliği suratına yansıdı - Son Dakika
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Tahran'daki zirveye damga vuran kare! Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in gerginliği suratına yansıdı

20.07.2022 00:09

Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmenin yapılacağı salona erken gelen Putin, yaklaşık bir dakika Erdoğan'ı ayakta bekledi. Bu sırada sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gerginliği suratına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

PUTİN ERDOĞAN'I BEKLEDİ

Tahran Uluslararası Konferans Salonu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce giden Putin, yaklaşık bir dakika beklemek zorunda kaldı.

Tahran'daki zirveye damga vuran kare! Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in gerginliği suratına yansıdı

PUTİN'İN GERGİNLİĞİ KAMERAYA YANSIDI

Bu süreçte yanındaki sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gergin olduğu anlar kameraya yansıdı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesiyle gergin havanın dağıldığı görüldü.

Tahran'daki zirveye damga vuran kare! Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in gerginliği suratına yansıdı

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna'daki tahıl krizi, Suriye'ye olası askeri operasyon ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ele alındı.

YORUMLAR
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SON DAKİKA: Tahran'daki zirveye damga vuran kare! Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in gerginliği suratına yansıdı - Son Dakika
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