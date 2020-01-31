Tahran'dan ABD'nin İran Atom Enerjisi Kurumuna yönelik yaptırımlarına tepki - Son Dakika
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Tahran'dan ABD'nin İran Atom Enerjisi Kurumuna yönelik yaptırımlarına tepki

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, İran Atom Enerjisi Kurumu ve Kurum Başkanı Ali Ekber Salihi'nin ABD tarafından yaptırım listesine alınmasının İran'ın "barışçıl" nükleer faaliyetlerini etkilemeyeceğini belirtti.

Tahran'dan ABD'nin İran Atom Enerjisi Kurumuna yönelik yaptırımlarına tepki, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı, İran Atom Enerjisi Kurumu ve Kurum Başkanı Ali Ekber Salihi'nin ABD tarafından yaptırım listesine alınmasının İran'ın "barışçıl" nükleer faaliyetlerini etkilemeyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran'a yönelik yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Yaptırım kararının İran'ın "barışçıl" nükleer faaliyetlerini etkilemeyeceğini belirten Musevi, ABD yönetiminin, Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasından ve Filistin'le ilgili açıklanan sözde barış planı "fiyaskosundan" halkın dikkatini kaçırmak için bu kararı aldığını savundu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi de ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini hatırlatarak, Washington'un İran'ın nükleer programına ilişkin yorum yapma hakkına sahip olmadığını ifade etti.

Kemalvendi, "Ülkenin ihtiyaçlarına dayanan barışçıl nükleer programı güçlü bir şekilde artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, dün İran Atom Enerjisi Kurumu ile Kurumun Başkanı Ali Ekber Salihi'yi yaptırım listesine almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara Ticaret Odası, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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