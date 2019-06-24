Son Dakika Haberleri: Tahran'dan 'İran'a karşı küresel koalisyon' girişimlerine cevap
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Tahran'dan 'İran'a karşı küresel koalisyon' girişimlerine cevap

1 saat önce

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ülkesine karşı küresel bir koalisyon oluşturmak için atılan adımların yeni olmadığını ve ABD'nin bunu başaramayacağını söyledi.

Tahran'dan 'İran'a karşı küresel koalisyon' girişimlerine cevap, System.String[]
İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ülkesine karşı küresel bir koalisyon oluşturmak için atılan adımların yeni olmadığını ve ABD'nin bunu başaramayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:03 
Amerika Birleşik Devletleri, Musevi, İran, Ekonomi
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