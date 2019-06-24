Tahran'dan 'İran'a karşı küresel koalisyon' girişimlerine cevap
1 saat önce
İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ülkesine karşı küresel bir koalisyon oluşturmak için atılan adımların yeni olmadığını ve ABD'nin bunu başaramayacağını söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:03
Dışişleri Sözcüsü Musevi
, ülkesine karşı küresel bir koalisyon oluşturmak için atılan adımların yeni olmadığını ve ABD'nin bunu başaramayacağını söyledi.
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