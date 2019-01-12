Son Dakika Haberleri: Tahran'dan Polonya'da Yapılacak İran Karşıtı Zirveye Tepki

Tahran'dan Polonya'da Yapılacak İran Karşıtı Zirveye Tepki

49 dakika önce

ANKARA/ İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin düzenleyeceği İran karşıtı zirveye ev sahipliği yapacak Polonya'ya ciddi bir karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.

Tahran'dan Polonya'da Yapılacak İran Karşıtı Zirveye Tepki, System.String[]
ANKARA/ İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin düzenleyeceği İran karşıtı zirveye ev sahipliği yapacak Polonya'ya ciddi bir karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Felahetpişe, ABD'nin Polonya'da şubat ayında düzenleyeceği İran karşıtı zirveyi değerlendirdi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek zirveyi ABD'nin İran'a karşı sürdürdüğü "psikolojik savaşın bir parçası" olarak niteleyen Felahetpişe, "ABD, bölgedeki yenilgilerini telafi edebilmek için bu tür girişimlere yöneliyor." dedi.

Felahetpişe, Tahran'ın İran karşıtı bu zirveyle ilgili Polonya'ya ciddi bir karşılık vermesi gerektiğini belirterek, "Bu karşılık sıradan kınamaların ötesine geçmelidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de Varşova'daki zirveyle ilgili basına yaptığı açıklamada, "Yaptırımları ve baskıları sonuna kadar artıracağım diyen kişi çareyi kongre ve seminerlerde arıyorsa bu yenildiği anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de dün ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13- 14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Türkiye'den İnsansız Hava Aracı Alımı Anlaşması İmzaladık Köpek Saldırılarıyla İlgili Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'den Uyarı: Saldırılar Artabilir

Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada Talihsiz Koca, Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atlayan Eşini Çaresizce İzledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:15:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahran'dan Polonya'da Yapılacak İran Karşıtı Zirveye Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]