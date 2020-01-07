Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı - Son Dakika

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Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı
6 saat önce
Konferansa katılanlardan detaylar İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in konuşması "Tahran Diyaloğu: 23.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:40 Kaynak: AA
Konferansa katılanlardan detaylar
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in konuşması "Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı", İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ve bazı yabancı ülkele temsilcilerinin katılımıyla başkent Tahran'da başladı.
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