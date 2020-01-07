Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı - Son Dakika
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Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı

6 saat önce

Konferansa katılanlardan detaylar İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in konuşması "Tahran Diyaloğu: 23.

Konferansa katılanlardan detaylar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in konuşması "Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı", İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ve bazı yabancı ülkele temsilcilerinin katılımıyla başkent Tahran'da başladı.

Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı

Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran, Körfez, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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