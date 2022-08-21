İran'da 10 milyon dolar sahte para ele geçirildi - Son Dakika
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İran'da 10 milyon dolar sahte para ele geçirildi

21.08.2022 14:20
İran'da 10 milyon dolar sahte para ele geçirildi

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, başkent Tahran'da piyasalara sürülmeye hazırlanan 10 milyon dolar sahte paranın ele geçirildiğini açıkladı.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, başkent Tahran'da piyasalara sürülmeye hazırlanan 10 milyon dolar sahte paranın ele geçirildiğini açıkladı.

İran'ın başkenti Tahran'da sahte para imal eden bir çeteye emniyet güçleri operasyon düzenlendi. Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, "Gerçekleştirilen operasyonda sahte 10 milyon dolar ele geçirildi. Dolarlar piyasaya sürülmeye hazırlanıyordu" dedi. Rahimi açıklamasında, "72 saat süren bu operasyona kaçakçılık ile mücadelede ekipleri de katıldı. Toplamda 352 depoya gerçekleştirilen baskınlarda 2 milyon 621 binin üzerinde kaçak mal tespit edildi ve toplamda 42 kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar arasında sahte dolar imal eden bir çete de bulunuyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da 10 milyon dolar sahte para ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da 10 milyon dolar sahte para ele geçirildi - Son Dakika
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