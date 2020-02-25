Tahran - İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, 'Korona virüs' şüphesiyle Ankara Esenboğa... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahran - İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, 'Korona virüs' şüphesiyle Ankara Esenboğa... - Son Dakika

Tahran - İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, 'Korona virüs' şüphesiyle Ankara Esenboğa...

7 saat önce

Tahran - İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, 'Korona virüs' şüphesiyle Ankara Esenboğa Havaalanı'na acil iniş yaptı.

Tahran - İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, 'Korona virüs' şüphesiyle Ankara Esenboğa..., System.String[]

Tahran - İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, 'Korona virüs' şüphesiyle Ankara Esenboğa Havaalanı'na acil iniş yaptı. - ANKARA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Tahran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:24 Kaynak: İHA
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