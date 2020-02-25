Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların tedbir amaçlı hastaneye sevki sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların tedbir amaçlı hastaneye sevki sürüyor - Son Dakika

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların tedbir amaçlı hastaneye sevki sürüyor

6 saat önce

Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcuların Esenboğa Havalimanı'ndan karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine sevki sürüyor.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların tedbir amaçlı hastaneye sevki sürüyor, System.String[]

Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcuların Esenboğa Havalimanı'ndan karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine sevki sürüyor.


Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yapan Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bulunan 132 yolcu ve mürettebatın ilk kontrolleri ve karantina süreçleri, daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakli devam ediyor. - ANKARA

Esenboğa Havalimanı, İstanbul, Ankara, Tahran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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