Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların tedbir amaçlı hastaneye sevki sürüyor - Son Dakika

Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcuların Esenboğa Havalimanı'ndan karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine sevki sürüyor.



Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yapan Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bulunan 132 yolcu ve mürettebatın ilk kontrolleri ve karantina süreçleri, daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakli devam ediyor. - ANKARA