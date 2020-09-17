- Tahran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu: "Başkentte salgında 3. dalga başladı" - Son Dakika

- Tahran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu: "Başkentte salgında 3. dalga başladı"

- Tahran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu: "Başkentte salgında 3. dalga başladı" İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının başlangıcından bu yana ilk kez günlük hastaneye yatan hasta sayısı 700'ün üzerine çıktı.

- Tahran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu: "Başkentte salgında 3. dalga başladı"

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının başlangıcından bu yana ilk kez günlük hastaneye yatan hasta sayısı 700'ün üzerine çıktı. Tahran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu Sorumlusu Ali Rıza Zali, "İstatistiklerin analizi ve virüsün durumu, Tahran'da 3. dalganın başladığını gösteriyor" dedi.

Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme süreci ile vaka sayısında yeniden artış yaşanıyor. İran'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 815 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 413 bin 149'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 176 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı da 23 bin 808'e ulaştı. Tahran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu Sorumlusu Ali Rıza Zali, başkentte korona virüs salgınında 3. dalganın başladığını duyurarak hastalığın yayılmasını kontrol etmek için daha ciddi önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Başkentte ilk kez günlük hastaneye yatan hasta sayısı 700'ü aştı

Tahran'da salgının başlangıcından bu yana ilk kez günlük hastaneye yatan hasta sayısının 700'ün üzerine çıktığını belirten Zali, "Son 24 saatte 720 korona virüs hastasının hastanelere yatışı gerçekleşti ve bunlardan 147'si yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı" dedi. Zali, "İstatistiklerin analizi ve korona virüsün durumu, Tahran'da 3. dalganın başladığını gösteriyor. Tahran, bu hastalığın ülkedeki önemli epidemiyolojik merkezlerinden biri. Hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için daha ciddi önlemler alınması gerekmekte" ifadelerini kullandı.

"Bulaşma oranının azaltılmasında hala temel faktör sosyal mesafedir"

Şehir içi toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğa dikkat çeken Zali, "Günde ortalama 950 bin kişi metroları kullanırken, 1 milyon 200 kişi ise otobüsleri kullanıyor. Maske kullanımı, hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli bir durum olmakla birlikte yeterli bir önlem değil. hastalığın önlenmesinde ve bulaşma oranının azaltılmasında hala temel faktör sosyal mesafedir" dedi.

İsfahan'da 163 öğrenci korona virüse yakalandı

İsfahan Üniversitesi Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Behruz Kelideri, İsfahan kentinde 163 öğrencinin korona virüse yakalandığını duyurdu. Kelideri, 2 bin 863 öğrencinin ise aile üyelerinden korona virüse yakalananların olduğunu ifade etti. Covid-19 salgının kentte Temmuz ayından bu yana daha da kötüleştiğini söyleyen Kelideri, "Yaz ortasından bu yana şehirdeki korona virüs salgını daha zor ve karmaşık bir hale geldi. Virüsün bu denli yayılması, ölümlerin 4-5 kat artmasına sebep olabilir" şeklinde konuştu.

İran Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar ile okullar 5 Eylül'de açılmıştı. Bakanlık, korona virüsün ülkedeki risk seviyesine göre bazı okullarda eğitimin uzaktan yapılacağını belirtmişti.

- Tahran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu: Başkentte salgında 3. dalga başladı

Koronavirüs, Tahran, İran, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Tahran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu: 'Başkentte salgında 3. dalga başladı' - Son Dakika

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