Tahran Koronayla Mücadele Merkezi Başkanı:

Tahran Korona ile Mücadele Merkezi Başkanı Ali Rıza Zali, İran'ın başkenti Tahran'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış eğiliminin sürdüğünü söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Şehir Meclisi'nde konuşan Zali, özellikle son 3 gün içinde şehirdeki hareketliliğin yoğun olduğunu belirterek, dolayısıyla gelecek hafta başkentte daha fazla Kovid-19 vakası ile karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.

Zali, "Sosyal mesafe önlemleri, hastaların sayısındaki artış ve taburcu sayısında ise azalma yaşanan bir dönemde uygulanıyor. Bu da salgının Tahran'da kontrol altında olmadığını ve vakalardaki artış eğiliminin aynı şekilde süreceğini gösteriyor. Çok akıllıca hareket etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Özellikle dar gelirli vatandaşların yoğun şekilde dışarıda bulunduğuna dikkati çeken Zali, tüm kesimlerin evlerinde tutulması için kapsamlı bir programa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.