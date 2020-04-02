Tahran'nın en büyük alışveriş merkezi koronavirüs hastalarına hizmet veriyor - Son Dakika

İran'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürüldü. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Tahran'daki en büyük alışveriş merkezi İranmall'ın fuar alanı, koronavirüs hastaları için tam teçhizatlı hizmet veriyor.