Tahran petrol rafinerisi yangınında 11 itfaiyeci yaralandı - Son Dakika

Tahran Acil Servisler Kurumu Başkanı Peyman Sabiriyan, İran'ın başkenti Tahran'ın Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarında 11 itfaiye çalışanının yaralandığı duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'ın Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde dün yerel saatle 19,18'de yangın çıkmıştı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi yaptığı açıklamada, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini söyleyerek, "Yangının gerçekleştiği bölgeye itfaiye araçlarının yanı sıra 10 adet ambulans ve 1 adet ambulans otobüs gönderildi" ifadelerini kullanmıştı. Rafineri yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, rafineride meydana gelen yangının ise bugün kontrol altına alındığı kaydedildi. Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'ni ziyaret eden Tahran Acil Servisler Kurumu Başkanı Peyman Sabiriyan yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmaları sırasında 11 itfaiyecinin yaralandığını belirtti. Sabiriyan, "Yaralılardan 4 kişi, bölge hastanelerine nakledildi. Diğer 7 yaralı ise, olay yerinde ayakta tedavi edildi" ifadelerini kullandı.

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene Petrol rafinerisine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Tahran'da yakıt sıkıntısı olmayacağını ve yangının diğer petrol tankerlerine zarar vermediğini belirtti. Zengene, "Petrol rafinerisinde üretim bugünden itibaren başlayacak. Yakıt sorununuz yok" dedi.

Tahran Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, kentte yakıt sorunu olmadığı belirtilerek, halktan benzin istasyonlarına gitmemeleri ve istasyonlarda yoğunluk oluşturmamaları istendi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği petrol rafinerisinde, 18 petrol tankerinin yandığını ve 20 bin varil petrolün zarar gördüğünü tahmin ediliyor.

Petrol Rafinerisindeki yangın sabotaj olabilir mi

Tahran Başsavcısı Golam Rıza Nuferesi, Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, "Şu ana kadar yangında sabotaj ihtimalini güçlendirecek bir bulguya rastlanılmadı" ifadelerini kullandı. Petrol rafinerisindeki yangına ilişkin yargı sürecinin başlatıldığını aktaran Nuferesi, emniyet güçlerinin gerekli araştırmayı yaptığını vurgulayarak, "Gerekli güvenlik ve teknik inceleme başlatıldı. Olaya ilişkin sabotaj ihtimali incelenecek" dedi. - TAHRAN