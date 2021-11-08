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Tahran sakinlerine nefes aldıran mekan: "İran Milli Botanik Bahçesi" - Son Dakika

Tahran sakinlerine nefes aldıran mekan: "İran Milli Botanik Bahçesi"

08.11.2021 11:31
Tahran sakinlerine nefes aldıran mekan:

Tahran'daki İran Milli Botanik Bahçesi, 52 yıldır başkent sakinlerine nefes almak ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için bir kaçamak imkanı sunmakla kalmıyor aynı zamanda ziyaretçilerini doğal yaşam ve tabiatın güzellikleriyle de buluşturuyor.

Tahran'daki İran Milli Botanik Bahçesi, 52 yıldır başkent sakinlerine nefes almak ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için bir kaçamak imkanı sunmakla kalmıyor aynı zamanda ziyaretçilerini doğal yaşam ve tabiatın güzellikleriyle de buluşturuyor.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, doğu ile batısında yükselen binalar, nüfus yoğunluğu ve dünyaca ünlü trafik sorunu nedeniyle özellikle hava kirliliğinin en fazla yaşandığı şehirlerden biri olan Tahran'ın batısındaki milli botanik bahçe, başkentlilerin vazgeçilmez adreslerinden biri.

Botanik bahçede 4 binin üzerinde bitki çeşidi bulunuyor

Kurulduğu 1969 yılından günümüze kadar Tahran'ın en fazla ziyaret edilen noktalarından biri olan botanik bahçe, bitki türleri, rengarenk çeşit çeşit çiçekleri, restoran ve kafeleri, gölet-yapay nehirleri ve daha birçok alanıyla her yaş grubuna hitap ediyor.

Botanik bahçe, 145 hektara yayılan geniş sahası, birbirinden farklı 20'den fazla doğal yaşam alanı ve 4 binin üzerindeki bitki çeşidiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Burada İran'ın Zagros, Elburz ve Hirkani ormanlarının yanı sıra Kafkaslar, Amerika, Himalaya ve dünyanın diğer bölgelerinden getirilerek üretilen farklı bitki ve ağaç türleri bulunuyor.

Şehrin kirli havasından kaçan Tahranlılar, İran Milli Botanik Bahçesi'nde temiz hava ve bol oksijenin tadını çıkarıyor.

"Buraya İranlılar kadar yabancı ziyaretçiler de geliyor"

İran Milli Botanik Bahçesi Bilim Heyeti Üyesi Perisa Penahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tahran'da bir botanik bahçe projesinin o dönemki İranlı yetkililerin çeşitli yurt dışı ziyaretleri sırasında gördükleri örnekler doğrultusunda 1969 yılında hayata geçirilmeye başlandığını söyledi.

Halkın doğal yaşam ve tabiat konusunda bilgilenmesi ve bu alanda eğitim çalışmalarının da yapılabilmesi amacıyla kurulan botanik bahçenin günümüze kadar birçok değişim geçirdiğini aktaran Penahi, şunları kaydetti:

"Botanik bahçe projesine karar verenler, halkın istifade edebileceği böyle genel bir alan oluşturmanın modern bir ülkenin göstergelerinden olduğu kanaatine vardılar. Bahçe halkın doğal yaşam, bitkiler ve çevre ile yakınlık kurması ve daha fazla bilgi alması amacıyla yapıldı. Buraya İranlılar kadar yabancı ziyaretçiler de geliyor."

Penahi, burada ilaç yapımında kullanılan bitkilerin de bulunduğunu ve botanik bahçenin araştırma, inceleme ve eğitim faaliyetleri için de kullanıldığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tahran sakinlerine nefes aldıran mekan: 'İran Milli Botanik Bahçesi' - Son Dakika


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