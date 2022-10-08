Tahran sokaklarında gösteriler yeniden alevlendi - Son Dakika
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Tahran sokaklarında gösteriler yeniden alevlendi

08.10.2022 14:02
Tahran sokaklarında gösteriler yeniden alevlendi

İran'da nispeten sakin geçen birkaç günün ardından Mahsa Emini protestoları yeniden başladı.

İran'da nispeten sakin geçen birkaç günün ardından Mahsa Emini protestoları yeniden başladı.

Geniş güvenlik önlemleri alınan başkent Tahran'da son günlerde sokak eylemleri yerini daha çok üniversite ve liselerde gösterilere bırakmıştı. Ancak protestocuların bugün yeniden meydanlara çıkmak için yaptığı çağrılar karşılık buldu ve gösteriler öğle saatlerinde tekrar başladı.

Veliasr, Cumhuri, Şerif Metro ve Keşaverz caddeleri, Danışcu Parkı, İnkılap Meydanı çevresi ve şehrin birçok bölgesinde eş zamanlı gösteriler düzenlendi.

Yönetim karşıtı sloganlar atan gruplara göz yaşartıcı gaz ve coplu müdahalede bulunan güvenlik güçlerinin plastik mermi kullandığı da görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Harezmi Üniversitesinin Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde bulunan yerleşkesinin önünde öğrenciler eylem yaptı. Aynı saatlerde Zehra Üniversitesi öğrencilerinin de gösteri düzenlediği aktarıldı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 154 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü. Olaylarda binlerce kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, Eylül, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran sokaklarında gösteriler yeniden alevlendi - Son Dakika

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