Tahran sokaklarında gösteriler yeniden alevlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tahran sokaklarında gösteriler yeniden alevlendi

08.10.2022 16:24

İran'da nispeten sakin geçen birkaç günün ardından Mahsa Emini protestoları yeniden başladı.

İran'da nispeten sakin geçen birkaç günün ardından Mahsa Emini protestoları yeniden başladı.

Geniş güvenlik önlemleri alınan başkent Tahran'da son günlerde sokak eylemleri yerini daha çok üniversite ve liselerde gösterilere bırakmıştı. Ancak protestocuların bugün yeniden meydanlara çıkmak için yaptığı çağrılar karşılık buldu ve gösteriler öğle saatlerinde tekrar başladı.

Veliasr, Cumhuri, Şerif Metro ve Keşaverz caddeleri, Danışcu Parkı, İnkılap Meydanı çevresi ve şehrin birçok bölgesinde eş zamanlı gösteriler düzenlendi.

Yönetim karşıtı sloganlar atan gruplara göz yaşartıcı gaz ve coplu müdahalede bulunan güvenlik güçlerinin plastik mermi kullandığı da görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Harezmi Üniversitesinin Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde bulunan yerleşkesinin önünde öğrenciler eylem yaptı. Aynı saatlerde Zehra Üniversitesi öğrencilerinin de gösteri düzenlediği aktarıldı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 154 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü. Olaylarda binlerce kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

YORUMLAR
500
İran'da gösteriler yeniden alevlendi İran'da gösteriler yeniden alevlendi Tahran sokaklarında gösteriler yeniden alevlendi Tahran sokaklarında gösteriler yeniden alevlendi
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, Eylül, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran sokaklarında gösteriler yeniden alevlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
15:59 Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı
15:59 Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi.
15:12 Hastanede yaşlı kadına yapılan işkenceyi ortaya çıkaran çalışandan akılalmaz sözler: İzleyip alay ediyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 17:29:15. #1.12#
SON DAKİKA: Tahran sokaklarında gösteriler yeniden alevlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement