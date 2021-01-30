- Tahran Vali Yardımcısı Guderzi: "Siren sesleri teknik bir arızadan kaynaklandı" - Son Dakika

- Tahran Vali Yardımcısı Guderzi: "Siren sesleri teknik bir arızadan kaynaklandı"

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da gece saatlerinde duyulan ve paniğe yol açan siren seslerinin teknik bir arızandan dolayı meydana geldiği açıklandı.

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında gece saatlerinde duyulan siren sesleri büyük paniğe neden oldu. Siren seslerinin duyulduğu esnada Türk Havayolları'na ait İstanbul-Tahran seferini yapan TK847 sefer sayılı yolcu uçağının da Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamamasının ardından sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı. İddialar arasında olası bir hava saldırısı ihtimali en çok konuşulanlar arasında oldu.

"Güvenlik sorunu yok"

Söz konusu iddiaların ardından Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, siren sesinin teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini ve herhangi bir güvenlik sorunun olmadığını duyurdu. İmam Humeyni Havalimanı Halkla İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul-Tahran seferini yapan Türk Havayolları'na ait yolcu uçağının hava muhalefeti nedeniyle Tahran'a iniş yapamadığı, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi. Uçağın Bakü'de yakıt ikmali yapmasının ardından İmam Humeyni Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptığı aktarıldı.