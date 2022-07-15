Yunus Emre Enstitüsünde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsünde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

15.07.2022 21:11

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle fotoğraf sergisi açıldı.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kültür Merkezinde Anadolu Ajansının katkılarıyla düzenlenen fotoğraf sergisine Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, diplomatik temsilciler, YEE personeli ve öğrencileriyle, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün anma töreni kapsamında yaptığı konuşmanın ardından ziyaretçiler sergiyi gezdi.

Büyükelçi Örs, "Türkiye düşmanı küresel emperyalizmin iş birlikçi yerli ve yabancı hainlerle beraber kalkıştıkları darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğine" işaret ederek, "O karanlık günleri bir daha yaşamamak için bu mücadeleyi daima canlı ve diri tutmamız gerekiyor." dedi.

15 Temmuz 2016 günü halkın, canı ve kanı pahasına Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı mücadele ederek, unutulmayacak bir direniş sergilediğini ifade eden Örs, bu milli birlik ve beraberliğin hiçbir güç tarafından yıkılamayacağını dile getirdi.

"Yepyeni bir destan yazıldı"

Tahran YEE Koordinatör Vekili Sinan Özdemir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türk milletinin 21. yüzyılda yazdığı yepyeni bir destan olduğunu söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da büyük bir irade göstererek dünyaya örnek olacak şekilde darbe girişimine karşı koyduğunu belirten Özdemir, "Bu, yıllarca, asırlarca anımsanacak bir şeydir. Biz de 6. yıl dönümünde Tahran'da o anıları Anadolu Ajansının fotoğrafları ile Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinde yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Daha çok sevdim Türkiye'yi, Türkiye milletini"

İranlı YEE öğrencisi Hale Zamanfer de 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı dönem Tahran Yunus Emre Enstitüsünde öğrenci olduğunu kaydederek, bir hafta sonra yaz okulu için Türkiye'ye gideceği için haberleri takip ettiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi haberleri izlerken darbe yapıldığını öğrendiğini belirten Zamanfer, "2-3 saat haberleri izlemeye devam ettim. Merak ediyordum sonuç nasıl olacak diye. Çok şükür ki ülkede herkes sokağa çıkarak, canları pahasına kanlarını dökerek, şehit olarak ülkeyi kurtardılar." ifadelerini kullandı.

Zamanfer, bir hafta sonra Türkiye'ye gittiğinde de gelişmelere yakından şahit olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Herkes sokaktaydı zaten. Beni en çok etkileyen şey; devlet ile milletin nasıl bir olduğuna yakından şahit oldum. Çünkü çok zor bir durumdur millet ile devletin bir olması. Birçok ülkede başarılması çok zor bir şey ve bu beni fazlasıyla etkiledi.

Çok da özendim buna. Nasıl olur da millet bu kadar devlete sahip çıkar, devlet nasıl teker teker kişilere sahip çıkar, bu beni çok etkiledi. Daha çok sevdim Türkiye'yi, Türkiye milletini. Sonuç olarak çok şükür ki darbe bertaraf edildi. Bugüne geldiğimize çok da güzel ilerlediğini görüyoruz ülkenin."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsünde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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