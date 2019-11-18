Tahrip edilen '12 bin yıllık Dipsiz Göl' sit alanı ilan edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'nin Dumanlı Köyü sınırlarındaki "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin "Doğal Sit Alanı" ilan edileceğini söyledi.



Yaklaşık 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen Dipsiz Göl, yasal izinle yapılan define kazısı sonrası tahrip edilmiş, suyu kuruyarak doğal yapısı tamamen bozulmuştu.