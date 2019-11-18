Son Dakika Haberleri: Tahrip edilen '12 bin yıllık Dipsiz Göl' sit alanı ilan edilecek
Son Dakika Dünya Tahrip edilen '12 bin yıllık Dipsiz Göl' sit alanı ilan edilecek - Son Dakika Dünya

Tahrip edilen '12 bin yıllık Dipsiz Göl' sit alanı ilan edilecek

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'nin Dumanlı Köyü sınırlarındaki "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin "Doğal Sit Alanı" ilan edileceğini söyledi. Yaklaşık 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen Dipsiz Göl, yasal izinle yapılan kazı sonrası tahrip edilmiş ve doğal yapısı bozulmuştu

Tahrip edilen '12 bin yıllık Dipsiz Göl' sit alanı ilan edilecek, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'nin Dumanlı Köyü sınırlarındaki "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin "Doğal Sit Alanı" ilan edileceğini söyledi.


Yaklaşık 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen Dipsiz Göl, yasal izinle yapılan define kazısı sonrası tahrip edilmiş, suyu kuruyarak doğal yapısı tamamen bozulmuştu.

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Murat Kurum, Gümüşhane, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:19 
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