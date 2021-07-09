TAHRİP OLAN YOLLARDAKİ ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde tahrip olan yolların onarımı için başlattığı çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Ekipler, yer altı hatlarının bağlantı çalışmaları sırasında tahrip olan kaldırım ve yolları onarıyor. Lokal düzeyde devam eden onarım çalışmalarının yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü Bağlar, Yeni, Güzeltepe ve Sütlüce Mahallelerinde kapsamlı asfalt çalışması için hazırlıklarını yapıyor.