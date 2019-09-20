Tahsilat sorunu riskin ötesine geçti
1 saat önce
Dış fazla veren niş üreticiler, fabrikasyon metal ve sanatsal ürün sanayicileri DÜNYA'ya konuştu.
Dış fazla veren niş üreticiler, fabrikasyon metal ve sanatsal ürün sanayicileri DÜNYA'ya konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:35
Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi AFAD'dan Tuzla'daki fabrika yangınına ilişkin açıklama: Halk sağlığını tehdit eden bir durum yok Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi