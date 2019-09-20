Son Dakika Haberleri: Tahsilat sorunu riskin ötesine geçti
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Tahsilat sorunu riskin ötesine geçti

1 saat önce

Dış fazla veren niş üreticiler, fabrikasyon metal ve sanatsal ürün sanayicileri DÜNYA'ya konuştu.

Tahsilat sorunu riskin ötesine geçti, System.String[]

Dış fazla veren niş üreticiler, fabrikasyon metal ve sanatsal ürün sanayicileri DÜNYA'ya konuştu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:35 
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