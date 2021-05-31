Tahsilatlı Kargo Nedir? Kimler Kullanabilir? - Son Dakika

Bunlardan bir tanesi de tahsilatlı kargo. Yazının geri kalanında, tahsilatlı kargo nedir, nasıl işler, ne gibi avantajlar sunar ve kimler tarafından kullanıma uygundur, kısaca açıklayacağız.

Ticari Gönderiler İçin İdeal Çözüm

Tahsilatlı kargo, siparişlerin müşterilere teslimleri için kullanılan bir kargo çözümüdür. Bu uygulamada, siparişlerin müşteriye teslimi sırasında, ürün bedelinin müşteriden tahsilatı ve satıcının banka hesabına transferi de gerçekleştirilir. Söz konusu tahsilat, hem nakit hem de kredi kartı ile gerçekleştirilebilir.

Tahsilatlı kargo uygulaması; ürünlerini online mağaza uygulamaları üzerinden satışa sunan, ve kredi kartı kullanmayan ya da kart bilgilerini internette paylaşmak istemeyen müşterilerine kapıda ödeme kolaylığı sunmak isteyen, başka bir deyişle bulunduğu lokasyondan bağımsız olarak geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı amaçlayan ticari işletmeler için ideal çözümdür.

Günümüzde pek çok işletmenin online mağaza açması ve müşterilerine online alışveriş imkânı sunmasıyla birlikte git gide daha da popülerleşen tahsilatlı kargo uygulamasını kullanmak isteyenlerin, ticari unvana sahip olması ve başvuru yapması yeterlidir.

Aras Kargo Farkıyla Tahsilatlı Kargo Uygulamasını Keşfedin!

Geniş hizmet ağı, uzman ekibi ve birbirinden avantajlı uygulamalarıyla kargo gönderiminde her ihtiyaca cevap veren ideal çözümleri kullanıcılarla buluşturan Aras Kargo, tahsilatlı kargo uygulamasıyla da ticaret yapan işletmelere kolaylık sunuyor.

Siz de internet üzerinden satışını yaptığınız ürünler için müşterilerinize kapıda ödeme kolaylığı sunmak istiyorsanız, Aras Kargo'nun tahsilatlı kargo uygulamasını keşfedebilirsiniz. Aras Kargo tahsilatlı hizmetine başvuruda bulunmak için, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.araskargo.com.tr/tr/webform_tahsilatli_kargo.aspx