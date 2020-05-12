Tahsili geciken ihracat alacakları için alacaklarınızı sigorta ettirin çağrısı - Son Dakika
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Tahsili geciken ihracat alacakları için alacaklarınızı sigorta ettirin çağrısı

6 saat önce

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen video konferans toplantısında, ihracat tahsilatlarında gecikmelere değinilirken, alacakları sigortalamanın önemli olduğuna dikkat çekildi.

Tahsili geciken ihracat alacakları için alacaklarınızı sigorta ettirin çağrısı, System.String[]

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen video konferans toplantısında, ihracat tahsilatlarında gecikmelere değinilirken, alacakları sigortalamanın önemli olduğuna dikkat çekildi.


Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'ın moderatörlüğünde düzenlenen video konferansta, birlik üyesi 30'dan fazla ihracatçı firma yetkilisi katıldı. Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ve Türk Eximbank İzmir Şube Müdürü Hüseyin Egemen Kılıç, bankanın ihracatçılara sağladığı krediler ve alacak sigortası hakkında bilgi verdi.


Başkan Hayrettin Uçak, Covid-19 sürecinde Tarım sektöründe ihracatçı ve üreticilerin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler dahil, gece-gündüz işletme ve bahçelerde özveriyle işlerini devam ettirdiklerini, hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatının kesintisiz artarak devamını sağladıklarını dile getirerek, tarım sektöründe çalışan üreticilere, işçilere, ihracatçılara teşekkür etti.


Tarım sektörü ihracatçılarının son dönemde işleri sürdürmek için çok büyük emekler sarf ettiğinin altını çizen Uçak, "İhracatçılarımızın en önemli sorunu ve ihtiyacı olan finansmana erişim son dönemde çok daha fazla önem kazandı. Pandeminin ilk gününden itibaren müdürümüz Gülom Timurhan ile hep istişare içinde olduk. Üyelerimizin pek çok sorununu çözüme kavuşturduk. Bu toplantı Eximbank ile üyelerimizi doğrudan görüştürmeyi, sorunlara çözümleri en yetkin ağızdan mercilere aktarmayı amaçladık" diye konuştu.


"Ege Bölgesinde İzmir, Denizli ve Manisa şubelerimizle ihracatçılarımızın hizmetindeyiz"


Türk Eximbank'ın Türkiye'de 20, Ege Bölgesinde İzmir, Manisa ve Denizli'de olmak üzere 3 şubeyle ihracatçılara hizmet verdiğini dile getiren Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, ihracatçılarımız kendilerine en yakın Eximbank şubesine başvurarak ihracat kredileri ile ilgili bilgi almaya davet etti.


Kredi limitlerini belirlerken öncelikli olarak firmaların yapmış olduğu ihracat rakamlarını dikkate aldıkları bilgisini veren Timurhan, "Tabii ihracata geçmiş yıllara bağlı olarak bakabildiğimiz için eğer firmalarımızın ellerinde yapmış olduğu sözleşmeler var ve hacimlerinde bir artış olacak ise o siparişleri de ilave olarak alıp o siparişleri de limit belirlemede esas alabiliyoruz. Bizim limit tesis ederken ana kriter ihracat hacmi. Akabinde bilançolara bakıyoruz değişik kredilerle ilgili olarak" diye konuştu.


"Alacak sigortası yapıyoruz"


Covid-19 nedeniyle ihracatçı firmaların alacaklarını vadesinden geç aldıklarına işaret eden Timurhan, sigortalı ihracatçılara vadesi geçmiş alacaklarıyla ilgili bildirimde bulunmalarını istedi.


Timurhan sözlerini şöyle sürdürdü:


"Bizim alacak sigortası ürünümüz var. Alacak sigortası yapıyoruz ve bunu tüm firmalarımıza tavsiye ediyoruz. İşlemleri sadece kredi olarak düşünmeyin. Sigorta da sizin gelecekte alacaklarınız da yaşayacağınız sorunları size önceden garanti altına almak olarak düşünebilirsiniz. Sigorta yaptığımız firmalarımızın bazılarında sevk sonrası reeskont kredisi dediğimiz Merkez Bankası ile birlikte yürüttüğümüz bir programımız var. Bunları belirli koşullar çerçevesinde ihracatçı firmalarımıza belirlenen limitler kapsamında iskonto edebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle pek çok firmamızın alacaklarında gecikme olduğunu biliyoruz. Özellikle sadece bizden sigorta yapmış firmalarımızın 60 günün sonunda mutlaka bize gecikmeyi bildirmesi gerekiyor. Sigorta ile birlikte sevk sonrası reeskont kredisi kullanan firmalarımızın da gecikmeden sonra 30 gün sonra bunu bize bildirmesi gerekiyor. Bu süreçte her aşamada bizi bilgilendirirseniz inşallah önümüzdeki dönemlerde alacaklarla ilgili sorunsuz bir dönem geçiririz diye umut ediyoruz. Farkındayız sıkıntılı bir süreç o nedenle özellikle bizden sigorta yapan firmalardan rica ediyoruz her aşamada her sorunda lütfen bizi bilgilendirin." - İZMİR

Türk Eximbank, İhracat, Sigorta, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:42 Kaynak: İHA


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