Tahsin Kılıç, Güven Tazeledi
1 saat önce
Malazgirt Ziraat Odası Başkanlık seçimini, mevcut başkan Tahsin Çetin kazandı.
Malazgirt
Ziraat Odası Başkanlık seçimini, mevcut başkan Tahsin Çetin kazandı.
Çetin, Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde 58, diğer aday Kerem İbek ise 30 oy aldı.
Kılıç, seçimde kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ederek, "Yıllarca her zaman çiftçimizi destekleyerek arkasında durduk. Buraya unvan ya da mevki için gelmedik. Çiftçinin derdini dinleyip çare aramaya geldik. Bizi bu göreve layık görenlere teşekkür ederiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:28 Kaynak: AA
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