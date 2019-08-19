Son Dakika Haberleri: Tahsin Tam: "İlerleyen haftalarda bunu telafi edecek bir ekibiz"
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Tahsin Tam: "İlerleyen haftalarda bunu telafi edecek bir ekibiz"

7 dakika önce

Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Antalyaspor'a kaybeden Göztepe'de Yardımcı Antrenör Tahsin Tam, mağlubiyeti ilerleyen haftalarda telafi edeceklerini söyledi.

Tahsin Tam:
Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Antalyaspor'a kaybeden Göztepe'de Yardımcı Antrenör Tahsin Tam, mağlubiyeti ilerleyen haftalarda telafi edeceklerini söyledi.

Süper Lig'e Antalyaspor yenilgisiyle başlayan Göztepe'de maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Yardımcı Antrenörü Tahsin Tam, sezona galibiyetle başlayamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. Maça istekli başladıklarını belirten Tam, "Kazanmak istiyorduk. Golü yedikten sonra gerekli pozisyonları bulamadık. Fiziksel olarak zorladık ama rakibimiz bize fırsatı vermedi. Tipik beraberlik maçıydı. İlk maçta seyircimize 3 puan elde hediye etmek istiyorduk. İlk maçı kaybetmek üzücü ama ilerleyen haftalarda bunu telafi edecek bir ekibiz" diye konuştu. - İZMİR
Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:04 Kaynak: İHA
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