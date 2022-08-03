Tahsin Tarhan, THY ve Anadolu Jet Uçaklarının İstanbul Havalimanı'na Yönlendirildiği İddialarını Bakana Sordu - Son Dakika
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Tahsin Tarhan, THY ve Anadolu Jet Uçaklarının İstanbul Havalimanı'na Yönlendirildiği İddialarını Bakana Sordu

03.08.2022 16:44
Tahsin Tarhan, THY ve Anadolu Jet Uçaklarının İstanbul Havalimanı'na Yönlendirildiği İddialarını Bakana Sordu

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu Jet firmalarına ait uçuşlarının Sabiha Gökçen Havalimanı yerine İstanbul Havalimanı’na yönlendirildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Tarhan, Ulaştırma Bakanı’na, “Sabiha Gökçen Havalimanından son dönemde THY uçuşlarının yapılmamasının ve/veya bu uçuş sayılarının azaltılmasının gerekçesi nedir” diye sordu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu Jet firmalarına ait uçuşlarının Sabiha Gökçen Havalimanı yerine İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Tarhan, Ulaştırma Bakanı'na, "Sabiha Gökçen Havalimanından son dönemde THY uçuşlarının yapılmamasının ve/veya bu uçuş sayılarının azaltılmasının gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.  Tarhan soru önergesinde şunları kaydetti:

"Türkiye sanayisinin lokomotif bölgesi olan Marmara'ya ve özellikle sanayinin yoğun olduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya illerine hizmet veren, Türkiye'nin 2. en büyük havalimanı olan ve uluslararası niteliği de bulunan Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış ve Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapan uçuşlarda son dönemde Türk Hava Yolları ve Anadolu Jette yaşanan tarife değişiklikleri ve sefer iptalleri nedeniyle sayı ve destinasyonlarda azalma olduğu, bu nedenle yolcuların Sabiha Gökçen havalimanı yerine İstanbul Yeni havalimanına yönlendirildiği, yurt içi uçuşlarda direkt uçuşlar yerine İstanbul Yeni Havalimanı aktarmalı uçuşların yüksek fiyatlı biletlerle yolculara satıldığı yönünde şikayetler yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet tarifeli seferleri hakkında bilgi edinme ihtiyacı hasıl olmuştur."

Tarhan, Bakan Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltti:

"-Sabiha Gökçen Havalimanından kalkışlı THY ve Anadolu Jet tarifeli seferlerinin 2021 yılındaki sayısı ile 2022 yılındaki sayısının aylık bazda karşılaştırılmış rakamları nedir?

-Sabiha Gökçen Havalimanına inişli THY ve Anadolu Jet tarifeli seferlerinin 2021 yılındaki sayısı ile 2022 yılındaki sayısının aylık bazda karşılaştırılmalı rakamları nedir?

-Yurtiçi uçuşlarda hizmet vermek üzere kurulan Anadolu Jet seferlerinin 2021 yılındaki sayısı ile 2022 yılındaki sayısının aylık bazda karşılaştırılmış rakamları nedir?

-Yurtiçi uçuşlarda Anadolu Jet firmasının hizmet verdiği tüm havalimanlarından direkt uçuş imkanı varken, Anadolu Jet seferlerinin sayılarının azaltılarak, yurtiçi uçuşların İstanbul Yeni Havalimanı aktarmalı olarak planlanmasının gerekçesi nedir?

-Sabiha Gökçen Havalimanından son dönemde THY uçuşlarının yapılmamasının ve/veya bu uçuş sayılarının azaltılmasının gerekçesi nedir?"

YORUMLAR
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Tahsin Tarhan, THY ve Anadolu Jet Uçaklarının İstanbul Havalimanı'na Yönlendirildiği İddialarını Bakana Sordu Tahsin Tarhan, THY ve Anadolu Jet Uçaklarının İstanbul Havalimanı'na Yönlendirildiği İddialarını Bakana Sordu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tahsin Tarhan, THY ve Anadolu Jet Uçaklarının İstanbul Havalimanı'na Yönlendirildiği İddialarını Bakana Sordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahsin Tarhan, THY ve Anadolu Jet Uçaklarının İstanbul Havalimanı'na Yönlendirildiği İddialarını Bakana Sordu - Son Dakika
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