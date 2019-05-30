'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber'in şansı azalıyor

AB liderleri, AP seçimlerinin tamamlanması ile Komisyon Başkanlığı için sıkı bir pazarlığa tutuştu.

AB liderleri, AP seçimlerinin tamamlanması ile Komisyon Başkanlığı için sıkı bir pazarlığa tutuştu.

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