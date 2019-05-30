'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber'in şansı azalıyor
49 dakika önce
AB liderleri, AP seçimlerinin tamamlanması ile Komisyon Başkanlığı için sıkı bir pazarlığa tutuştu.
AB liderleri, AP seçimlerinin tamamlanması ile Komisyon Başkanlığı için sıkı bir pazarlığa tutuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:18
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