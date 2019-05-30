Son Dakika Haberleri: 'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber'in şansı azalıyor
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'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber'in şansı azalıyor

49 dakika önce

AB liderleri, AP seçimlerinin tamamlanması ile Komisyon Başkanlığı için sıkı bir pazarlığa tutuştu.

'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber'in şansı azalıyor, System.String[]
AB liderleri, AP seçimlerinin tamamlanması ile Komisyon Başkanlığı için sıkı bir pazarlığa tutuştu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:18 
Avrupa Birliği, Ekonomi
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