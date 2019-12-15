"Tahta araba geleneği"ni gelecek kuşaklar için yaşatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tahta araba geleneği'ni gelecek kuşaklar için yaşatıyor - Son Dakika

"Tahta araba geleneği"ni gelecek kuşaklar için yaşatıyor

6 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikamet eden Yaşar Yılmaz (58), İstanbul'dan kendisini ziyarete gelen torunlarına tahta arabalar yaparak bu geleneği yaşatıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikamet eden Yaşar Yılmaz (58), İstanbul'dan kendisini ziyarete gelen torunlarına tahta arabalar yaparak bu geleneği yaşatıyor.

İlçeye bağlı kırsal Hacı Abdi Mahallesi'nde tahta araba geleneği uzun yıllardır devam ediyor. Bütün aksamı tahtadan yapılan arabalar, dört tekerlek, fren tertibatı ve ayaklarla kontrol edilen direksiyondan oluşuyor.

İstanbul'dan gelen torunlarına mahalleyi sevdirmeyi ve eğlendirmeyi amaçlayan Yılmaz, onlar için tahta arabalar üretiyor.

Küçüklüğünde hep tahta arabalara heves ettiğini ancak o dönem şartların zor olduğunu belirten Yılmaz, "Eskiden arabanın tekerleklerini bıçkı ile keserlerdi. Tabii tekerleklerin biri kırıldı mı biz üzülürdük çünkü yeni tekerlek yapmak çok zordu." dedi.

Tahta araba yapımının çok basit olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce odun motoru ile kuru çam ağacından dört teker kesiyorum. Kestikten sonra el matkabıyla deliyorum. Ondan sonra dingilini ağaçtan kesiyorum ve ağacı deliklere göre yontuyorum. Dingilleri yaptıktan sonra üzerine oturmak için tahta kesiyorum. Tahtayı dingillere çiviliyorum. Arabanın ön dingilini ayağınızla ne tarafa çevirirseniz o tarafa gider. Yani direksiyonu ayaklarınız olur, hareketi rampa. Rampadan aşağı gider. Ellerinizle tuttuğunuz yere fren tertibatı yapıyorum. Fren tertibatını asıldığınızda durur."

Yılmaz'ın İstanbul'da öğretmenlik yapan oğlu Erdoğan Yılmaz da tahta arabaları küçükken sürerek çok eğlendiklerini belirtti.

Tatillerinde mahalleye geldiklerini aktaran Yılmaz, "Bizim için çok büyük eğlenceydi. Eskiden bizim kullandığımız pisti şimdi çocuklarımız kullanıyor, belki ilerde torunlarımız da kullanır." diye konuştu.

Yaşar Yılmaz'ın torunu 12 yaşındaki Fırat Yılmaz ise tahta arabaya binmenin çok eğlenceli olduğunu vurguladı.

Dışarıdan bakıldığında yavaş gidiyor gibi görünse de üzerine binildiğinde çok hızlı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Tahta arabaya binmeyi çok seviyorum. Onun için tatillerde köyde kalıyorum." ifadelerini kullandı.

Tahta araba geleneği ni gelecek kuşaklar için yaşatıyor

Yaşar Yılmaz, Balıkesir, İstanbul, Araba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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