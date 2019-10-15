"Tahta araba" yarışıyla farkındalık mesajı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde renkli görüntülere sahne olan "tahta araba" yarışlarında yaya geçidi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla farkındalık mesajı verildi.

Muratlı Köyü Muhtarlığı ile Muratlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünün düzenlediği, 3. Üzüm Festivali ve Bulamuralli etkinliklerinde, İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanyaya katkı sağlandı.

Renkli görüntülerin oluştuğu yarışma öncesi trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına dikkati çekebilmek için yol üzerine yaya çizgileri ile "Önce yaya" yazıldı.

Daha sonra tahta arabalarla gelen yarışçılar, yaya çizgisinden karşıya geçmek isteyenlere yol verdi. Yarışların yapıldığı parkur kenarına ise "Yayaya yol ver"," Öncelik yayanın"," Hatalı sollama yapma "," Trafikte yarışan hoşgörünüz olsun"," Alkollü araç kullanmayın", "Araç içinde sigara içme" gibi tabelalar asıldı.



Arabaların görevlilerce uygun olup olmadığının kontrol edilmesinin ardından, yarışmacılar kendi tasarımları olan 20 tahta arabayla yarışa katıldı.

Start çizgisi "Başla gali", bitiş çizgisi "Bitti gali" olan yarışmada sürücüler zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı.

Yarışlarda, bazı tahta arabaların tekerleği kırıldı. Kimi yarışmacıların ise yavaşlayan tahta arabalarının, arkadan itilerek yarışı tamamlamaya çalıştığı gözlendi. Güvenlik önlemlerinin önemsendiği yarışta, yarışmacılar kazalara karşı kask taktı.



Festival kapsamında köyün üzümünü tanıttıklarını belirten köy muhtarı Cihan Ay, tahta araba yarışları için neden 'Bulamuralli' ismini kullandıklarını anlattı. Ay, "Köy halkı, eşkıyalardan saklanmak için etrafı ormanlarla kaplı derenin içindeki bu alana yerleşir. 'Burada bizi kimse bulamaz' derler. Bulurdu bulamazdı, derken bir şekilde bulamur ortaya çıkar ve köyün adı bulamur olur. Tahtalı araba yarışımızın ismi olan "Bulamuralli" de adını buradan alır. Tabii şimdi köyümüzün adı Muratlı'dır." dedi.

Muratlı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Gün ise AA muhabirine, bu yıl festivalde yaya geçidi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla farkındalık mesajları verdiklerini söyledi.

Köyde ve bölgede gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları ve sporu yaygınlaştırmak için böyle etkinliklere önem verdiklerini ifade eden Gün, "Büyük, küçük herkesin katıldığı bu festivalde bilinçlendirerek eğlenmek istedik. Yarışlar başlamadan önce yarışçılarımız arabalarıyla yayalara yol verdi. Yol kenarlarına uyarıcı levhalar koyuldu. Seneye yine böyle farkındalık mesajı içeren bir sloganla düzenlemek istiyoruz festivalimizi" diye konuştu.



Üzüm ağalığı seçimi ihalesinde ise köy halkından Recep Ay, 4 bin lira vererek tahta arabayı satın aldı.

Ayrıca festivalde, en güzel üzüm ve yaprak sarması yarışması yapıldı.

Festivale, Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.